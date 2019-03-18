Черноморский флот за пять лет обновлен по всей видовой составляющей

Черноморский флот за пять прошедших лет после вхождения Крыма в состав России обновлен по всем направлениям. Об этом сообщил командующий ЧФ Александр Моисеев.

По словам Моисеева, флот обновлен по всей видовой составляющей.

«Корабельный состав – надводный и подводный – является носителем одного из основных видов оружия – (ракет) «Калибр». Прошло обновление вспомогательного флота по всем направлениям, – сообщил Моисеев.

Командующий подчеркнул, что состояние и уровень готовности флота «позволит решить любые задачи.

Он также подчеркнул, что в 2019 году перевооружение флота продолжится.

Черноморский флот ВМФ России — оперативно-стратегическое объединение ВМФ на Черном море, являющееся преемником Черноморского флота СССР и Черноморского флота Российской империи. Является средством обеспечения военной безопасности России в регионе Черного моря и Средиземного моря.

Вместе с Краснознаменной Каспийской флотилией входит в состав Южного военного округа.