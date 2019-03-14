«Новый интеллект»: генерал-майор рассказал о преимуществах вертолета Ми-28НМ

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор Владимир Попов рассказал о главных преимуществах вертолета Ми-28НМ.

«Это реально боевая машина. Это раз. Во-вторых, это не просто вертолет, это ударный комплекс, это новый интеллект. Там три компьютерные системы работают одновременно. И дополнительно еще четыре-пять маленьких обслуживающих подсистем... На этом вертолете на сегодняшний день стоит система, аккумулирующая все датчики, которые он может на себе нести», - рассказал генерал-майор в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Ми-28НМ - это модификация вертолета Ми-28Н, отличающаяся спаренным управлением. «Ночной охотник» получил новый двигатель ВК-2500П, который благодаря модернизированной системе автоматического управления снижает трудоемкость технического обслуживания, повышает безопасность полетов и улучшает технические характеристики силовой установки.

Как ранее сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, первая опытная партия новейших ударных вертолетов Ми-28НМ поступит в войска в апреле 2019 года.

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