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Совфед одобрил закон о нескольких отсрочках от армии для студентов

Павел Настин
18:11 13.03.2019
В апреле 2018 года Конституционный суд разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету.
Совфед одобрил закон о нескольких отсрочках от армии для студентов
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА "Новости"

Совет Федерации одобрил закон о возможности получить несколько отсрочек от прохождения службы в российской армии в период обучения в вузе.

В апреле 2018 года Конституционный суд разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету.

Суд признал несоответствующим конституции подпункт «а» пункта 2 статьи 24 закона «О воинской обязанности и военной службе», по которому отсрочка предоставляется для получения высшего образования только один раз. Магистранты не могли получить отсрочку, если уже воспользовались ей дважды: в школе и бакалавриате.

Новый закон устранит правовую коллизию и даст молодым людям право, не прерываясь на службу в армии, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе.

Тем самым, гражданам предоставляются равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста, и создаются дополнительные условия, обеспечивающие непрерывность образования. Также предоставляется отсрочка от призыва на военную службу учащимся на подготовительном отделении.

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