Казахские военные примут участие в российских учениях «Центр-2019»

Казахстан примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что в этом году спланирован ряд важных мероприятий по оперативной и боевой подготовке.

«Основное из них - это участие контингента вооруженных сил Казахстана в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019"», - сказал Герасимов на встрече с начальником генерального штаба Казахстана Муратом Майкеевым.

Начальник российского Генштаба подчеркнул, что Казахстан является основным стратегическим союзником и ближайшим партнером России в Центральной Азии.

Он уточнил, что сегодня продолжается совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны, а также ведется совместное планирование применения национальных вооруженных сил.

По словам Герасимова, российско-казахстанское сотрудничество успешно развивается не только на двусторонней основе, но и в рамках Организации договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества.