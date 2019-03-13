Тюмень стала 21-м городом, в который прибыла передвижная выставка «Сирийский перелом»

Передвижная выставка трофейного оружия и техники, изъятых у террористов в Сирии, прибыла в Тюмень.

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, уникальный поезд прибыл в расположение тюменского гарнизона. Тюмень стала 21-м городом, в котором прошла выставка «Сирийский перелом».

Как рассказал представитель оргкомитета выставки Павел Олексюк, представлены захваченные образцы вооружения и военной техники, а также павильоны с фотовыставкой, стрелковым оружием, беспилотными летательными аппаратами.

Среди образцов военной техники боевиков - танк советского производства Т-55МВ, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное и огнестрельное оружие.

Следующей остановкой военного эшелона в Центральном военном округе станет Омск.