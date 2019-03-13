Армейский порядок: инженеры ЮВО устранили последствия «стихийного бедствия»
На полигоне Молькино подразделения инженерно-саперной части провели тактические учения.
Устранение последствий стихийного бедствия отработали военные инженеры Южного военного округа на полигоне Молькино.
В ходе тренировок военнослужащие провели разбор завалов с помощью инженерных машин разграждения, а также навели переправу с помощью комплекса «Тяжелый механизированный мост».
Кроме этого военные инженеры совместно с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты провели тушение пожаров и наладили доставку питьевой воды в удаленные районы.