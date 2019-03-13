Северный флот совершил более 30 географических открытий за несколько лет
Специалисты Северного флота совершили 34 географических открытия за последние годы. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Николай Евменов.
«За последнее время гидрографическими судами Северного флота "Горизонт", "Визир" и "Сенеж" в ходе исследовательских походов в Арктику сделано 34 географических открытия», - заявил Евменов.
Ранее стало известно, что в период с 2015 по 2018 год экспедиционные группы Северного флота открыли и описали один пролив, 12 островов, 14 мысов и шесть бухт. Гидрографы СФ картографировали ранее обнаруженные географические объекты - остров Рожкова в заливе Кривошеина Новой Земли, пролив, разделивший остров Нортбрука, с условным наименованием «пролив Гайдовского» на архипелаге Земля Франца-Иосифа, мыс в губе Глазова с условным наименованием «Кругосветка».