В Алабино начался отбор российской сборной на «Танковый биатлон - 2019»

Отборочные соревнования танковых экипажей стартовали на подмосковном полигоне Алабино.

Лучшие танкисты Западного военного округа состязаются за право представлять нашу страну на международном конкурсе «Танковый биатлон - 2019» юбилейных V Армейских международных игр.

Дополнительную сложность для экипажей представляет погода. Если «Танковый биатлон» традиционно проводится летом, то сейчас бороться за право войти в когорту лучших танкистам приходится на скользкой весенней трассе.

V Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. Состязания АрМИ-2019 будут организованы на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Министерство обороны РФ пригласило к участию в этих Играх 85 стран. Прием заявок осуществляется до 1 мая 2019 года.