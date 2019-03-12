Командно-штабные учения с белорусскими военными начались в ЗВО

Командно-штабная тренировка с привлечением оперативной группы от органов военного управления Вооруженных сил Республики Беларусь проходит в Западном военном округе с 12 по 14 марта В рамках совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В ходе тренировки будут отработаны вопросы повышения уровня взаимодействия органов военного управления, соединений и воинских частей Региональной группировки войск (сил) при совместном выполнении задач по предназначению, а также совершенствования системы управления РГВ(С).

В дальнейшем запланировано проведение в Минске совместной штабной тренировки Объединенного командования РГВ(С), в которой примут участие офицеры Западного военного округа.

Указанные мероприятия являются этапами двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил двух стран, который планируется завершить осенью этого года совместным оперативным учением «Щит Союза - 2019». Оно носит плановый, исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран.