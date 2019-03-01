Хозяева Арктики: военные экологи спасли поселок на Новой Земле от нашествия белых медведей

Белые медведи на Новой Земле вернулись к открытой воде - местам своего постоянного обитания. Ранее косолапые хищники начали тянуться ближе к людям, но эти действия непрошеных гостей пресекли военные экологи.

Территорию вокруг поселка военные экологи патрулируют каждые сутки. По их словам, в этом году лед встал поздно, поэтому медведь потянулся к человеческому жилищу. Сейчас хищники ушли к открытой воде - местам охоты на нерпу и морского котика. Угрозы местным жителям нет.

На тягачах улицы поселка круглосуточно патрулируют военослужащие. Если медведь и приходит на запах тепла и пищи, его стараются вытеснить еще до появления на территории. Косолапых отгоняют сигнальными ракетами. Открывать огонь на поражение по краснокнижным белым медведям запрещено.

«Если получаем сообщение или сами видим - отгоняем сигналами, сегодня таких случаев не было, а вчера приходила медведица с медвежатами», - поделился со «Звездой» старший водитель Ильнар Сабирзянов.

При всей внешней неуклюжести, белый медведь - сильный и крайне опасный хищник. Он может в броске развить скорость до 60 километров в час, при весе в тонну прыгать на восемь метров вперед, а тонкое обоняние позволяет ему учуять добычу, находящуюся в 10 километров от медведя.

О белых медведях в поселке Белушья губа, где живут военные с семьями, не рассказал только ленивый. Журналисты, которых, кстати до сегодняшнего дня тут не видели, писали громкие заголовки - «в военном городке нашествие хищников!» Специальная комиссия из ученых, экспертов Русского географического общества и представителей Минобороны России установила - хозяйственная деятельность человека не стала причиной появления медведей.

«Комиссия признала наши действия эффективными и опыт будет передан в другие арктические поселки», - рассказал «Звезде» врио начальника Центрального полигона РФ Владимир Хоботов.

Несколько особей удалось одеть в ошейники с GPS-трекерами, которые в будущем помогут контролировать ситуацию с появлением косолапых хищников у жилища российских военных. Там, откуда они приходят, установят дополнительные системы видеонаблюдения.