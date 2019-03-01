Тревога в горах: в Абхазии стартовали масштабные учения российских мотострелков

Масштабные ротные тактические учения российских мотострелков стартовали в Абхазии. Военнослужащие российской военной базы были подняты по тревоге и совершили 200-километровый марш на полигон.

Сразу по прибытии военным пришлось замаскировать технику и развернуть полевые узлы связи. После этого им предстояло выполнить боевые стрельбы из штатного вооружения - ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и автоматов.

В учениях были задействованы более двух тысяч военнослужащих и 300 единиц техники.