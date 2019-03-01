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Поезд с сирийскими трофеями прибыл в Крым

Павел Настин
17:07 01.03.2019
Железнодорожный состав с выставкой трофейной техники «Сирийский перелом» переправили через Керченский пролив на пароме.

Эшелон с выставкой трофейной техники «Сирийский перелом» переправили на пароме через Керченский пролив и доставили в порт Республики Крым.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, участники передвижной выставки проехали по Крымскому мосту на автобусах и успели посетить местные достопримечательности на горе Митридат.

2 марта на привокзальной площади города-героя Керчи пройдет военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», в ходе которой посетителям выставки представят образцы вооружения и военной техники, захваченные у террористов в Сирии.

На отдельных железнодорожных платформах размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. В качестве экскурсоводов выступят российские военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в операции в Сирийской Арабской Республике.

Также перед посетителями выставки выступят творческие коллективы Черноморского флота и города и представители администрации и командования гарнизона.

Далее состав передвижной выставки проследует в город-герой Севастополь, где представит жителям и гостям города трофейные экспонаты.

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