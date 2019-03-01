Война машин: авиация, артиллерия и танки схлестнулись в «бою» на Тоцком полигоне
Армейская бригада численностью две с половиной тысячи человек провела учения с применением беспилотных средств разведки.
Масштабные учения с применением фронтовой авиации, тяжелой артиллерии и танков развернулись на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
В маневрах были задействованы две с половиной тысячи военнослужащих из состава армейской бригады. Подразделения поочередно отработали свои действия в обороне и наступлении.
Артиллерийские подразделения отработали также получение координат целей с беспилотников. Поддержку наземным силам оказывали фронтовые бомбардировщики Су-24.