Шойгу осмотрел трофейное оружие и подбитые дроны террористов на выставке в Госдуме

Трофейное оружие, захваченное у террористов в Сирии, осмотрел министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на выставке «Армия России», которая открылась в Государственной думе. Вместе с главой оборонного ведомства экспозицию посетил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, а также лидеры думских фракций.

На выставке представлены трофейные образцы вооружения и техники террористов. Также там организована галерея с фотографиями, описывающими деятельность российских военных в Сирии.

Шойгу вместе с депутатами осмотрел экспонаты и рассказал им о массированных налетах беспилотников на авиабазу Хмеймим, которые пришлось отражать нашим военнослужащим.