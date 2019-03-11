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Шойгу осмотрел трофейное оружие и подбитые дроны террористов на выставке в Госдуме

Павел Настин
17:03 11.03.2019
Вместе со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным министр обороны РФ осмотрел экспозицию выставки «Армия России».

Трофейное оружие, захваченное у террористов в Сирии, осмотрел министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на выставке «Армия России», которая открылась в Государственной думе. Вместе с главой оборонного ведомства экспозицию посетил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, а также лидеры думских фракций.

На выставке представлены трофейные образцы вооружения и техники террористов. Также там организована галерея с фотографиями, описывающими деятельность российских военных в Сирии.

Шойгу вместе с депутатами осмотрел экспонаты и рассказал им о массированных налетах беспилотников на авиабазу Хмеймим, которые пришлось отражать нашим военнослужащим.

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