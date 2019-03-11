Минобороны России впервые проведет межведомственный конкурс в сфере информационных технологий

В целях выявления талантливых специалистов и создания условий для скорейшего внедрения инновационных научных и практических результатов в сфере информационных технологий Минобороны России объявлен межведомственный конкурс «Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации».

В конкурсе смогут принять участие специалисты научно-исследовательских организаций, образовательных и других учреждений, органов управления и подразделений, подведомственных Минобороны России и другим федеральным органам исполнительной власти, участвующим в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства. Приглашения направлены в МВД России, МЧС России, Росгвардию, ФСБ России и ФСО России.

Проведение мероприятия в межведомственном формате направлено на развитие системы подготовки и профессионального роста специалистов в сфере информационных технологий, создание условий для взаимодействия научных школ и объединение усилий при проведении исследований и разработок в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

Межведомственная экспертная комиссия, сформированная из ведущих ученых и специалистов силовых структур Российской Федерации, приступит к рассмотрению конкурсных работ 13 мая 2019 года.