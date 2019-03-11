Шойгу объявил о создании сплошного радиолокационного поля по периметру границ России

Сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении создано по периметру границ РФ. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«К 2019 году по периметру границы России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет», - заявил Шойгу на расширенном заседании комитета Государственной думы РФ по обороне.

По его словам, сейчас развертывается единая космическая система обнаружения и боевого управления.

Шойгу также отметил, что оборонное ведомство много внимания уделяет охране северных рубежей нашей страны. В частности, за шесть лет в Арктике появилось почти 500 объектов военной инфраструктуры, там размещены спецвооружение и техника, адаптированные к экстремальным условиям Арктического региона.