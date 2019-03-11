Марш ракетчиков: расчеты С-400 заступили на дежурство под Петербургом
На боевые позиции зенитные ракетные системы прибыли с полигона Капустин Яр, преодолев более 2000 километров.
Расчеты зенитных ракетных систем С-400 заступили на боевое дежурство в Ленинградской области. Комплексы предназначены для поражения воздушных целей на различных высотах.
Перед тем как занять новые позиции, боевые машины преодолели более двух тысяч километров. В Ленинградскую область они прибыли с полигона Капустин Яр, где расчеты провели проверочные боевые стрельбы.
Чтобы освоить управление новейшими ракетными системами, зенитчики прошли обучение в Центре войск противовоздушной обороны.