Картаполов рассказал о количестве посетителей передвижной выставки «Сирийский перелом»

Передвижную выставку военных трофеев, изъятых у боевиков в Сирии, за две недели посетили 150 тысяч человек. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Акция вызывает неподдельный интерес у граждан. За две недели ее посетили 150 тысяч человек. В ходе опросов на станциях подавляющее большинство участников - 98% - отметило необходимость проведения подобных патриотических мероприятий. Сегодня мы встречаем поезд с выставкой в Уфе», - сказал Картаполов на митинге, организованном в честь прибытия поезда.

Экскурсоводами выступают российские военнослужащие - участники операции в арабской республике. Они показывают гостям выставки собранные террористами артиллерийские установки, танки и боевые машины пехоты.

Уникальный состав отправился в путь 23 февраля, маршрут его следования проложен через крупные города России, остановок будет более 60. Добравшись до Владивостока, «Сирийский перелом» снова возьмет курс на Москву. Как ожидается, поезд вернется в столицу в преддверии Дня Победы.