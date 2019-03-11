В Госдуме рассказали об ответе РФ на размещение американских ракет средней дальности в Европе

Россия оставляет за собой право зеркально действовать в вопросах разработки, производства и развертывания ракетных вооружений средней и меньшей дальности.

Об этом заявил глава комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов.

«В сегодняшних условиях Россия оставляет за собой право действовать зеркально в вопросе разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности», - сказал Шаманов в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин своим указом приостановил действие России в этом договоре до принятия соответствующих решений. При этом Шаманов подчеркнул, что российская сторона не намерена первой размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем.