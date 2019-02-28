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Военные эксперты объяснили, почему тактика троянского коня от США не сработает в России

Лина Давыдова
10:37 28.02.2019
Чем Россия защитит свои границы в случае попытки реализации американцами тактики троянского коня? Смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» 28 февраля в 18:30 на телеканале «Звезда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: U.S. Department of Defense, flickr

Недавно начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфайн сообщил о разработке так называемой новой стратегии ведения боевых действий против России и Китая, основанной на принципе троянского коня. По словам американского генерала главная особенность этой концепции заключается в «скрытном вторжении» вглубь территории противника, где будут задействованы все рода американских войск. А главная роль - роль так называемого троянского коня - будет отведена истребителю F-35.

Российские эксперты рассказали журналистам «Специального репортажа», какая участь ждет американские истребители, если они попытаются проникнуть в воздушное пространство России.

Политолог Роман Романов подверг критике план Голдфайна. По мнению военного эксперта, американцы совершенно забыли о наших средствах обороны.

«Они думают, что могут обойти наши системы ПВО и наши средства РЛС. То есть они как бы предполагают, что преодолевают наше воздушное пространство, нашу границу и наносят удар по ключевым объектам, лишают нашу армию обороноспособности. Но проблема здесь в чем заключается? Все-таки Россия - это не Ирак, это не Афганистан, и наши средства обороны куда более развиты», - объяснил Романов.

Совсем скоро под Воркутой в строй войдет последний комплекс новейшей сети радиолокационных станций дальнего обнаружения «Воронеж». С началом ее работы все воздушное пространство России будет взято под плотный контроль. Все аппараты, летящие на высоте от 100 метров, окажутся как на ладони, в том числе и «истребители-невидимки» F-35.

Об этом рассказывает доктор политических наук полковник запаса Андрей Кошкин.

«Это радиолокационная станция дальнего обнаружения, загоризонтного слежения. Она и закрывает северную часть нашей территории. Это часть США, Канады. То есть полностью обеспечивает прикрытие в направлении Арктики, где, в принципе, будут маршруты баллистических ракет. Категория радиолокационной станции "Воронеж" имеет определенные адаптивные соответствующие модернизации, все-таки это за полярным кругом, но при этом она полностью выполняет объем возлагаемых на нее задач, для того чтобы обеспечить дальнее обнаружение цели, например свыше 6000 километров», - подчеркнул он.

Любое вторжение «самолетов-невидимок» будет обнаружено задолго до их входа в  российское воздушное пространство, уверены эксперты. А дальше в дело вступят российские ЗРС С-300, С-400 и авиация.

«У нас есть тоже истребитель Су-57. Это истребитель пятого поколения. F-35 американский - это крадущийся хищник. А Су-57 - это, конечно, атакующий хищник. У него возможности двигателя выше, возможности маневрирования, возможности нанесения удара ракетой "воздух - поверхность". То есть широкий спектр, который превосходит тактико-технические характеристики F-35 по многим показателям», - пояснил Кошкин.

Что же на самом деле скрывается за угрозами Вашингтона? И в какую сумму обойдутся новые авантюры американских генералов? Смотрите в новом выпуске программы «Специальный репортаж» 28 февраля в 18:30 на телеканале «Звезда».

Мнения, выраженные в данном материале, являются авторскими и могут не совпадать с мнением редакции.

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