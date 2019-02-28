Охотники на диверсантов: в Новороссийске открылся центр подготовки боевых пловцов

В Новороссийске открыли первый учебно-тренировочный комплекс для подготовки отряда по борьбе с подводными диверсантами. Теперь боевые пловцы получили возможность тренироваться незавивисимо от погодных условий: комплекс будет работать круглый год.

В эксплуатацию введены также здание штаба и общежитие для личного состава.

С инспекцией там побывал командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Он также принял участие в открытии Аллеи Славы героев Советского Союза на территории военно-морской базы и в церемонии посвящения школьников в ряды «Юнармии».