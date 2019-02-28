Ночной удар: хабаровские мотострелки отбили «атаку противника» в темное время суток

Одно из самых сложных тактических упражнений - ведение обороны в ночных условиях - отработали мотострелки на полигоне Бикинский в Хабаровском крае.

После нескольких залпов «противник» был отброшен, а танки и БМП-2 перешли в атаку.

Боевую стрельбу экипажи вели на большой дальности. Цель находится вне зоны прямой видимости, и это дополнительная сложность для наводчиков. Прикрыть войска от вражеской авиации помогали расчеты зенитных установок «Шилка» и комплексов «Игла».