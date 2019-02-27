Шойгу заявил об усилении ПВО на Амуро-Сахалинском направлении

В Восточном военном округе будет сформирована зенитная ракетная бригада, благодаря чему эффективность ПВО на Амуро-Сахалинском направлении повысится на 15%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.

«В Восточном военном округе основные усилия сосредоточены на выполнении 56 организационных мероприятий, основным из которых является формирование управления смешанной авиационной дивизии, зенитной ракетной бригады (эффективность ПВО на Амуро-Сахалинском направлении повысится на 15%)», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что в ВВО будет сформирован инженерно-саперный полк и ракетный двизион «Бастион».

К концу года в войсках округа будет содержаться 26 батальонных тактических групп.

В рамках госпрограммы вооружения в войска поступит 1744 единицы вооружения, военной и специальной техники для перевооружения 139 соединений и воинских частей.

Ранее в город Петропавловск-Камчатский было доставлено десять боевых машин из состава дивизионного комплекта БРК «Бал».