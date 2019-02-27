В Минобороны РФ анонсировали усиление ракетных войск ЮВО

Ракетная бригада, дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» и центр обеспечения мобилизационного развертывания будут сформированы в Южном военном округе в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, до конца года соединения и воинские части получат более 1,2 тысячи единиц новой и модернизированной техники, в результате чего доля современных образцов возрастет до 66%, а боевые возможности округа увеличатся в 1,3 раза.

Шойгу уточнил, что на сегодняшний день доля современных образцов вооружения в ЮВО составляет 60%.