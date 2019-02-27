Шойгу рассказал об уникальной операции по расчистке Буреи

Почти 500 тысяч кубических метров скальных пород устранили военные при расчистке русла реки Буреи в Хабаровском крае. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Общий объем выработки скального грунта составил порядка 470 тысяч кубометров. Без преувеличения можно сказать, что операция по перемещению такого объема горных пород в столь короткий промежуток времени является уникальной», - сказал Шойгу на коллегии Министерства обороны РФ.

По словам главы оборонного ведомства, полностью устранена угроза для населенных пунктов Хабаровского края, автомобильных и железнодорожных коммуникаций БАМа. Бурейская ГЭС восстановила аккумулирующие мощности.

Министр обороны попросил командующих войсками военных округов и Северного флота отслеживать эту ситуацию во взаимодействии с соответствующими структурами, а также оказывать помощь региональным и местным органам власти.