Шойгу: маневры «Щит Союза - 2019» носят исключительно оборонительный характер

Учения «Щит Союза - 2019» носят плановый, исключительно оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.

«Еще раз напомню, что учения "Щит Союза - 2019" носят плановый, исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран», - сказал министр.

По его словам, в рамках подготовки к учениям спланировано 3079 мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Он также отметил, что всего в Южном военном округе предусматривается проведение 30 основных организационных мероприятий, в том числе формирование ракетной бригады, двух полков, ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса «Бал», центра обеспечения мобилизационного развертывания.