Шойгу сообщил о доле современных вооружений в российской армии

В рамках Государственной программы вооружения армия получит 1272 единицы вооружения, военной и специальной техники.

«Доля современных вооружений в Западном военном округе достигла 54%, в Южном - 60%, в Восточном - 51%», - сказал министр на коллегии российского военного ведомства.

Ранее Шойгу заявил, что на перевооружение ВС РФ в 2019 году направлено более одного триллиона рублей.

По его словам, около 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов, с тем чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%.