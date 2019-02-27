В Минобороны РФ отметили рост масштабов учений НАТО

Увеличение военного потенциала НАТО вынуждает Россию принимать ответные меры. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, в частности, что более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия.

«Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире», - заявил Шойгу на коллегии Министерства обороны России.

Министр обороны подчеркнул, что в такой обстановке Россия вынуждена адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей.

Также глава оборонного ведомства сообщил, что на западе нашей страны будут сформированы новые подразделения ВС России.