Шойгу рассказал о новых подразделениях ВС России на западе страны

Четыре новых полка и один дивизион появятся на западе России в 2019 году. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, в Западном военном округе будут сформированы зенитный ракетный полк мобильного резерва, танковый полк и береговой ракетный дивизион на Балтийском флоте, а также два полка в 20-й армии.

Шойгу также сообщил, что в рамках Государственной программы вооружения в войска округа поступит 1272 единицы вооружения, военной и специальной техники.