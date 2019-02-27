Шойгу отметил рост конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России

Потенциал конфликтов в зоне традиционных интересов России в мире вырос. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Хотел бы остановиться на некоторых аспектах международной обстановки. В настоящее время она характеризуется обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России», - сказал Шойгу на коллегии в Минобороны России.

По словам Шойгу, США стремятся удержать позиции сверхдержавы, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу.