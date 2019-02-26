Тревогу для бомбардировочной авиации объявили в трех регионах России

Оперативно-тактическая авиация Западного военного округа поднята по учебной тревоге. Об этом сообщила пресс-служба округа.

«В Воронежской, Курской и Тверской областях экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО подняты по тревоге и приступили к перебазированию на оперативные аэродромы в рамках проведения летно-тактического учения», - говорится в сообщении.

Бомбардировщики Су-34, дислоцированные в Воронеже, в ходе первого этапа учения преодолеют свыше 500 километров до оперативного аэродрома в Тверской области, где совершат дозаправку и вылетят для отработки учебно-боевых задач на полигоне.

Во время активной фазы учения летчики отработают задачи по противодействию наземным силам радиоэлектронной борьбы условного противника, использующим системы РЭБ семейства «Красуха», преодолеют систему противовоздушной обороны, в качестве которой выступят расчеты ЗРК С-300ПМ, и вступят в «воздушный бой» с экипажами истребителей Су-30СМ и МиГ-31БМ.

«На заключительном этапе экипажи поразят цели и осуществят практическое бомбометание бетонобойными бомбами БетАБ-500, позволяющими уничтожить укрепленные подземные командные пункты и бункеры, а также уничтожат наземные цели, имитирующие живую силу противника, неуправляемыми реактивными снарядами», - отметили в пресс-службе.

В учениях задействовано более 15 самолетов оперативно-тактической авиации ЗВО, свыше 60 единиц специальной техники связи, РЭБ, ПВО, а также около 500 военнослужащих летного и технического состава авиационных полков ЗВО, дислоцированных в Воронежской, Курской и Тверской областях.