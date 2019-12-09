Магия театра: воспитанницы пансиона Минобороны показали спектакль руководству ведомства

Воспитанницы пансиона Министерства обороны России показали руководству военного ведомства спектакль «Магия театра: путешествие во времени».

«Главная задача - это, конечно же, чтобы зрителю понравилось», - делится 10-классница Алина Комарова.

Перед выходом на сцену воспитанниц лично приветствовала замминистра обороны Татьяна Шевцова.

«Сегодня замечательный праздник, вся страна отмечает День Героев Отечества. В Вооруженных Силах тоже очень много героев, поэтому в честь праздника, мы считаем, есть возможность подарить такой замечательный подарок от нас», - сказала Татьяна Шевцова.

Но высшая похвала - это, безусловно, слова из уст министра обороны. После концерта Сергей Шойгу обратился к воспитанницам. Такие спектакли, по словам главы ведомства, могли бы стать одной из традиций учебного заведения.

«Спасибо, девочки. Вы замечательные, очаровательные, обаятельные, большие умницы. И, глядя на вас, мы понимаем, я понимаю, что мы живем и работаем не зря», - отметил Шойгу.

Представление прошло в рамках Года театра в России. Стоит отметить, что до спектакля в главном здании Минобороны девушки выступили перед курсантами в Новосибирске, кадетами и суворовцами в Санкт-Петербурге и Казани.