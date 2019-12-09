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Шойгу: в новом учебном году в ВС РФ пройдет несколько тысяч учений

Андрей Аркадьев
12:38 09.12.2019
Основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Более 4 800 учений, а также около девяти тысяч практических мероприятий боевой учебы состоится в новом учебном году. Об этом в пятницу в ходе селекторного совещания военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы, стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи, а также выполнению личным составом установленных показателей и нормативов», - сказал глава Минобороны России.

Шойгу отметил, что основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи.

«Продолжим всестороннюю подготовку к Армейским международным играм следующего года. Для этого проведем отборочные этапы - начиная с воинской части и заканчивая военным округом. По результатам Всеармейских состязаний лучшие из лучших войдут в национальную сборную на "АрМИ-2020"», - добавил Шойгу.

Также министр анонсировал проведение стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». Оно запланировано на сентябрь следующего года.

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