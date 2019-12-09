Шойгу заявил об усилении воздушной составляющей ядерной триады РФ

Обновление действующего парка Дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилили воздушный компонент ядерной триады России. С таким заявлением выступил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что обновление действующего парка Дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады», - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Шойгу отметил, что в этом году ПАО «Туполев» выполнило на самолетах Ту-95МС «значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования».

«Обеспечено запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков», - добавил министр.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров. Такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США.

Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы 7 метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

Первый боевой опыт Ту-95 (по кодификации НАТО - Bear (медведь)) получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов. Способен нести новейшие крылатые ракеты Х-101.