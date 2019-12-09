Зачистить здание от «террористов» и разминировать дорогу: кадры учений ВВО

Военные инженерно-штурмового соединения выбили «террористов» из укрытия на учениях в Хабаровском крае. По сценарию, боевики захватили здание и засели на верхнем этаже.

Задание выполнялось в условиях минимального количества времени, из-за чего бойцы тренировались понимать друг друга почти без слов. При зачистке зданий применены тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.

Еще одно задание, которое отрабатывалось на учениях - инженерная разведка, обнаружение и уничтожение заложенных на лесной дороге взрывчатых веществ. Их обезвредили с помощью радиоуправляемого робота.