Зачистить здание от «террористов» и разминировать дорогу: кадры учений ВВО
Военнослужащие применили тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военные инженерно-штурмового соединения выбили «террористов» из укрытия на учениях в Хабаровском крае. По сценарию, боевики захватили здание и засели на верхнем этаже.
Задание выполнялось в условиях минимального количества времени, из-за чего бойцы тренировались понимать друг друга почти без слов. При зачистке зданий применены тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.
Еще одно задание, которое отрабатывалось на учениях - инженерная разведка, обнаружение и уничтожение заложенных на лесной дороге взрывчатых веществ. Их обезвредили с помощью радиоуправляемого робота.