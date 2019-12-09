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Командующий Северным флотом заявил о создании противовоздушного купола в Арктике

Наталья Вальханская
00:00 09.12.2019
Флот надежно защищает российское Заполярье, подчеркнул вице-адмирал Александр Моисеев.
Командующий Северным флотом заявил о создании противовоздушного купола в Арктике
© Фото: Минобороны России

Северный флот в 2019 году продолжил активно действовать в Арктике. Об этом заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, рассказывая об итогах учебного года.

«Отряд боевых кораблей и судов обеспечения флота совершил восьмой по счету дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Он стал одним из самых масштабных по объему решаемых задач и продолжался около двух месяцев», - отметил Моисеев.

За это время корабли прошли более 5600 морских миль. Силы отряда действовали на трассе Северного морского пути, у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца Иосифа, а также на полуострове Таймыр.

«Было проведено более 10 масштабных учений на море и на суше, а корабельных - свыше 200. Отработано взаимодействие по обеспечению безопасности на трассе Северного морского пути с пограничниками», - подчеркнул командующий Северным флотом.

В составе отряда действовали большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов». На отдельных этапах похода выполнял задачи и ледокол «Илья Муромец».

По словам вице-адмирала, еще одно важное направление деятельности Северного флота в Арктике - это проведение комплексных экспедиций на острова арктических архипелагов. В этом году при поддержке Русского географического общества она состоялась на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

«Это уже вторая экспедиция в Арктику. Напомню, что по итогам первой - в 2018 году, Объединенное стратегическое командование Северного флота было удостоено национальной премии "Хрустальный компас". За это время были выполнены уникальные океанологические и гидрографические исследования, уточнены координаты критических точек для определения границ территориальных вод РФ и ее экономической зоны, зафиксировано образование новых географических объектов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа», - добавил Александр Моисеев.

Он объяснил, что основная задача моряков Северного флота - обеспечение безопасности России в своей операционной зоне, для чего необходимо продолжать активно осваивать и изучать Арктику.

«На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах - в воздухе, на воде и под водой», - сказал командующий.

Вице-адмирал напомнил, что в Арктике были построены уникальные объекты, как «Арктический трилистник» на архипелаге Земля Франца-Иосифа и «Северный клевер» на Новосибирских островах, которых в настоящее время больше нет ни у кого в мире.

«Уже сданы в эксплуатацию и функционируют объекты первой очереди блочно-модульного военного городка в якутском поселке Тикси. Здесь на опытное боевое дежурство заступили подразделения нового соединения противовоздушной обороны, которые предназначены для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путем», - добавил он.

Моисеев подчеркнул, что в перспективе планируется наращивать возможности противовоздушной обороны северных рубежей России. Наряду с формированием военной и жилой инфраструктуры происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой.

«В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол», - заявил командующий.

По его словам, Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты.

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