Танкисты из Забайкалья прибыли в Лаос на учения
В первых в истории совместных маневрах примут участие более 500 военнослужащих из России и Лаоса.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
В Лаос в столицу Вьентьян прибыли танкисты из Забайкалья для участия в первых совместных российско-лаосских учениях «Ларос-2019». Российские военнослужащие преодолели около четырех тысяч километров на военно-транспортном самолете Ил-76.
Российский самолет совершил посадку в международном аэропорту «Ватай». Танкистов ВВО Забайкалья встречали представители Вооруженных сил ЛНДР, организовав торжественный прием.
На строевом плацу местной военной школы «Бан Пэн» 10 декабря состоится торжественная церемония российско-лаосских учений «Ларос-2019». В первых в истории совместных маневрах примут участие более 500 военнослужащих из России и Лаоса.