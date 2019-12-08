В Подмосковье прошли учения военных инженеров по маскировке военной техники

В Подмосковье прошли учения военных инженеров, в ходе которых они отработали варианты применения маскировки для боевой техники. Одной из отрабатываемых задач стала тренировка целого комплекса мероприятий, помимо непосредственно маскировки, по введению условного противника в заблуждение.

К примеру, несколько солдат произвели установку макета танка Т-72, накачанного воздухом. Он в точности повторяет оригинал и способен обмануть спутники и радары, благодаря радиофону, как у настоящей военной техники.

Раздел военной науки, посвященный маскировке, постоянно развивается: новейшие материалы и устройства, позволяющие укрыться от глаз «противника», продемонстрировали руководителям инженерных войск.

За последние годы в инженерные войска поступило около полутора сотен «ноу-хау». Их создают в Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных войск, который недавно отметил 100-летний юбилей со дня основания.