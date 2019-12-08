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Огненная вспышка и запредельная ударная волна: кадры испытания двери командного пункта РВСН

Алексей Егоров
10:51 08.12.2019
«Военная приемка» показала испытания многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к взрывам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Военной приемки» в новом выпуске показала испытания дверей, защищающих вход на командный пункт РВСН, который находится под землей на особо охраняемой территории.

«Говорят, эти двери - самые мощные в стране, а может быть и во всем мире. Вес каждой - около 4 тонн», - объясняет телеведущий Алексей Егоров.

Дверь монтируют в специальный портал на полигоне в Ленинградской области.

Инженеры закладывают 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. Этой взрывчатки хватит, чтобы сымитировать ударную волну такой мощности, которая возникает от настоящего ядерного взрыва, отмечает Егоров.

Коптер, находящийся в нескольких сотнях метров, фиксирует яркую вспышку, гейзер огня и ударную волну, которая строго вертикально поднимается в небо вместе с дымом.

Дверь с испытанием справляется на «отлично». Геометрия конструкции сохраняется, неизменными остаются и силовые элементы.

Новый выпуск«Военной приемки» смотрите на сайте телеканала «Звезда».

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