Булгаков посетил с инспекцией Омский автобронетанковый инженерный институт

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прибыл в Омск, где посетил автобронетанковый инженерный институт, которому исполнилось 80 лет.

Для гостей в учебном учреждении устроили экскурсию, на которой показали современные технологии в сфере образования. В институте готовят специалистов, досконально знающих технику и способных отремонтировать ее в кратчайшие сроки и в любых условиях.

Столичные делегаты также стали свидетелями рекорда: подполковник Алексей Левочкин, который является преподавателем ВУЗа, выполнил жим штанги лежа весом 300 килограмм. Булгаков поздравил его с выдающимися результатами и наградил дипломом.