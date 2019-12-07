Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Булгаков посетил с инспекцией Омский автобронетанковый инженерный институт

Егор Левин
05:50 07.12.2019
В институте готовят специалистов, досконально знающих технику и способных отремонтировать ее в кратчайшие сроки и в любых условиях.
Булгаков посетил с инспекцией Омский автобронетанковый инженерный институт
© Фото: ТРК "Звезда"

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прибыл в Омск, где посетил автобронетанковый инженерный институт, которому исполнилось 80 лет.

Для гостей в учебном учреждении устроили экскурсию, на которой показали современные технологии в сфере образования. В институте готовят специалистов, досконально знающих технику и способных отремонтировать ее в кратчайшие сроки и в любых условиях.

Столичные делегаты также стали свидетелями рекорда: подполковник Алексей Левочкин, который является преподавателем ВУЗа, выполнил жим штанги лежа весом 300 килограмм. Булгаков поздравил его с выдающимися результатами и наградил дипломом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.12.2019, 22:52
Посольство РФ: моряки с арестованного в Британии судна вскоре вернутся в Россию
Дата06.12.2019, 05:00
Сверхмалые высоты и групповой бой: кадры командирских полетов на Су-34 под Челябинском
Дата06.12.2019, 21:45
«Зенит» с разгромным счетом победил «Динамо» в матче РПЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата06.12.2019, 16:32
В МО РФ рассказали об испытаниях новой космической техники
Дата05.12.2019, 11:26
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:01 В стране и мире
Эрдоган получил приглашение на День Победы в Москву
06:58 В стране и мире
Ученые выяснили, как алкоголь спас предков человека от вымирания
06:23 В стране и мире
Видео
Готовность ко взлету: в аэропорту Симферополя заканчивают новую ВПП
06:19 В стране и мире
Атомный авианосец Harry S. Truman вошел в Средиземное море
06:03 В стране и мире
«Им уже достаточно»: Трамп призвал Всемирный банк оставить Китай без кредитов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые выяснили, как алкоголь спас предков человека от вымирания
Из России с любовью: в США рассказали о самом необычном российском оружии
Названы самые популярные у россиян породы собак
Видео
«Ну, привет»: в Сети набирает популярность «говорящий кот» Гамбино
Королевы воинов: под Воронежем раскопали курган с останками амазонок
СМИ: в Уфе ветерану труда выдали пенсию печеньем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.