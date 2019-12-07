Булгаков посетил с инспекцией Омский автобронетанковый инженерный институт
В институте готовят специалистов, досконально знающих технику и способных отремонтировать ее в кратчайшие сроки и в любых условиях.
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Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прибыл в Омск, где посетил автобронетанковый инженерный институт, которому исполнилось 80 лет.
Для гостей в учебном учреждении устроили экскурсию, на которой показали современные технологии в сфере образования. В институте готовят специалистов, досконально знающих технику и способных отремонтировать ее в кратчайшие сроки и в любых условиях.
Столичные делегаты также стали свидетелями рекорда: подполковник Алексей Левочкин, который является преподавателем ВУЗа, выполнил жим штанги лежа весом 300 килограмм. Булгаков поздравил его с выдающимися результатами и наградил дипломом.