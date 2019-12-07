Десятки команд со всей России: в парке «Патриот» проходят соревнования по кибербезопасности

В парке «Патриот» впервые стартовали соревнования по кибербезопасности под эгидой Министерства обороны РФ. В состязании принимает участие 21 команда, из семи городов нашей страны.

Перед началом соревнований каждая команда получила конверт. В нем - две подсказки. Одна поможет участникам найти спрятанный на трассе ноутбук, вторая нужна для того, чтобы подобрать к нему пароль.

Как только ноутбук найден, вся команда включается в работу. Пароль зашифрован шифром Виженера - это метод шифрования буквенного текста с использованием ключевого слова. Однако, это лишь начало испытаний. Далее участников ожидает непростой тест.

«Пока подбирали пароль было весело, а потом пошли очень сложные вопросы, и нам не хватило времени», - рассказал «Звезде» о своих впечатлениях юнармеец, участвующий в соревновании.

Если Парк «Патриот» собрал самых юных конкурсантов из числа представителей военно-патриотического движения «Юнармия», то в виртуальном пространстве состязаются настоящие асы.

В категории «Новички» выступают операторы научных рот, а самые сложные задания у курсантов военных ВУЗов - это категория «Специалисты», для этих участников обеспечена полная анонимность. Им предстоит не только продемонстрировать теоретические знания, но и взломать корпоративную сеть.

На мероприятии присутствует любопытное новшество - специально разработанная судейская сеть. По сути, это электронный арбитр, который в режиме реального времени следит за ходом соревнований и сам выставляет оценки командам, что исключает любое вмешательство в подсчет баллов.

Основная задача конкурса - поиск талантливой молодежи в сфере информационных технологий. Причем, вопрос патриотического воспитания будущих специалистов имеет ключевое значение. Уже сейчас объявлен набор участников на следующий год, и заявок уже вдвое больше чем в этом.