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Повелители глубин: водолазы ВМФ РФ сдают экзамены в Севастополе

Виктория Косогляденко
14:01 07.12.2019
Севастопольский центр водолазной подготовки сейчас проводит профильную квалификацию.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

От ремонта трубы или подлодки до уничтожения любого корабля - таковы задания для водолазов, которые сдают экзамены в Севастополе. Классом для них служит море, а парта - водолазным костюмом. Его нужно еще подготовить, ведь от этого зависит не только их жизнь, но и исход операции.

Все свои «глубокие» познания курсанты Центра водолазной подготовки должны показать, укладываясь в норматив. Например, в ходе задания на дне про экстренный ремонт подводной лодки действовать нужно быстро. Чтобы не тратить время под водой, готовить снаряжение приходится еще на поверхности.

Экипировку тщательно продувают, проверяют и испытывают на герметичность на пирсе, чтобы на глубине не возникло проблем. И только после этого водолазов допускают к погружениям.

Закрытая тренировка проходит на водолазном полигоне отдельно от других. Элементы подготовки этих пловцов являются военной тайной: они не оставляют следов, бесшумны, появляются внезапно и могут в одиночку уничтожить практически любой корабль.

«Выдвинуться в район сосредоточения войск, оказать огневую поддержку подразделениям, уничтожить "врага" под водой, противодиверсионные силы… Задач на самом деле много», - рассказал начальник цикла специальной водолазной подготовки Александр Неклеса.

Даже половины из того, на что способны военнослужащие, нельзя показать с экрана. Боевые пловцы являются подрывниками, минерами, а также состоят в группах экстренного морского реагирования. Это одно из самых засекреченных подразделений в составе Военно-морского флота.

Подводный отряд специального назначения уходит на задание, которое, по сути, является глубинной разведкой. Группа водолазов должна скрытно проникнуть в тыл «противника» для противодиверсионной операции. Чтобы не потерять друг друга под водой при любых условиях, даже в нулевую видимость, они работают в связке.

Севастопольский центр водолазной подготовки сейчас проводит профильную квалификацию. Будущие спасатели определяются со специализацией, а дальше их научат справляться с самыми сложными испытаниями там, где даже находиться непросто.

«Простых задач у водолазов не существует. Это непростая для человека среда. Работа на разных глубинах всегда сложная», - поделился начальник учебного Центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Владимир Жук.

Для дальнейшего прохождения службы специалистов из южного водолазного центра уже в ближайшие дни распределят по всем флотам страны.

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