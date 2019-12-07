Омский автобронетанковый инженерный институт наградили Грамотой Верховного Главнокомандующего

Омский автобронетанковый инженерный институт в этом году отмечает 80-летие со дня образования. Поздравить командование, личный и профессорско-преподавательский состав прославленного ВУЗа и вручить грамоту Верховного Главнокомандующего прибыли заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, руководство Главного автобронетанкового управления Минобороны, выпускники института разных лет и ветераны системы материально-технического обеспечения.

«Прославленному институту, филиалу Военной академии МТО имени генерала армии А.В.Хрулева, исполняется 80 лет. Это славный юбилей, солидный и почтенный возраст. За время своего существования ВУЗ подготовил для вооруженных сил более 26 тысяч офицеров-танкистов и 2 тысячи офицеров-автомобилистов. Мужество и героизм проявили в годы Великой Отечественной войны многие выпускники, 34 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Два выпускника филиала удостоены звания Героя России» - отметил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Сегодня высшее учебное заведение продолжает успешно готовить военных специалистов танкотехнического и автотехнического обеспечения в интересах как Минобороны России, так и ФСБ, ФСО и других силовых ведомств. В военном ВУЗе проходят обучение военнослужащие из 32 стран мира.

За последние годы значительно усовершенствована учебно-материальная база, отремонтирован и введен в эксплуатацию уникальный учебно-производственный ремонтный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием. Восстановлены спортивный комплекс, столовая, поликлиника, библиотека, методический кабинет. В этом году введен в эксплуатацию танковый вододром, который по своим характеристикам не имеет аналогов в России.

Заместитель министра обороны торжественно открыл воинский Храм - Храм святого благоверного князя Дмитрия Донского, покровителя танковых войск, расположенный на территории института.

«С уверенностью отмечаю, что командование, профессорско-преподавательский состав и курсанты бережно хранят славную историю института, с высокой степенью надежности осуществляют подготовку всесторонне образованных, волевых офицеров», - добавил Булгаков.

В своей речи замминистра обороны подчеркнул, что в стенах ВУЗа воспитываются настоящие патриоты России, способные успешно решать возложенные на них задачи.