Сверхмалые высоты и групповой бой: кадры командирских полетов на Су-34 под Челябинском

Командный состав смешанного авиационного полка ЦВО отработал сложные элементы боевой подготовки в небе над аэродромом Шагол в Челябинской области. Мероприятия прошли в рамках программы командирских полетов.

Летчики отработали различные задачи, в том числе уничтожение целей с помощью управляемых и неуправляемых боеприпасов, а также наведение и захват. Наиболее сложным элементом стало ведение группового воздушного боя против неманевренного противника – для имитации такого столкновения в воздух одновременно поднялись десять экипажей Су-34 и Су-24МР.

Также были отработаны полеты на предельно малых высотах, посадка по приборам и посадка на местности без ориентиров. Главными в учебном дне стали элементы пилотирования в сложных метеорологических условиях.

В октябре авиационный полк Центрального военного округа завершил перевооружение на самолеты поколения 4++. Весь состав, который будет принимать участие в эксплуатации новых машин, прошел специальный курс переобучения в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России под Липецком.