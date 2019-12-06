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Евкуров провел инспекцию военных городков в Приморском крае

Егор Левин
03:36 06.12.2019
Замглавы Минобороны также возложил цветы к памятнику морякам-подводникам совместно с руководителями военного округа.
Евкуров провел инспекцию военных городков в Приморском крае
© Фото: ТРК "Звезда"

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил боеподготовку и общее состояние военных городков в Приморском крае. Там он проинспектировал полигоны Сергеевский, Барановский, Ильинский и Бамбурово.

Помимо этого, Евкуров также посетил пункты постоянной дислокации частей и соединений. Он отметил качественное начало учебного года и посоветовал использовать опыт вооруженных конфликтов при боевой подготовке.

По завершении проверки замглавы Минобороны РФ совместно с руководителями военного округа возложил цветы к монументу в честь моряков-подводников.

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