Евкуров провел инспекцию военных городков в Приморском крае

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил боеподготовку и общее состояние военных городков в Приморском крае. Там он проинспектировал полигоны Сергеевский, Барановский, Ильинский и Бамбурово.

Помимо этого, Евкуров также посетил пункты постоянной дислокации частей и соединений. Он отметил качественное начало учебного года и посоветовал использовать опыт вооруженных конфликтов при боевой подготовке.

По завершении проверки замглавы Минобороны РФ совместно с руководителями военного округа возложил цветы к монументу в честь моряков-подводников.