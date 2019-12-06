Главную икону ВДВ и ВКС России доставили в Екатеринбург

В Екатеринбург впервые доставили одну из святынь Главного храма Вооруженных Сил РФ - икону пророка Божия Илии, который считается покровителем Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Перед тем, как прибыть в уральскую столицу, икона преодолела путь длиной более 15 тысяч километров, побывав в соединениях и частях ЗВО и ВВО.

Святыню приняли в Храме во имя иконы Божией Матери Касперовской. В честь этого события был проведен молебен, в нем приняли участие военнослужащие. Образ пробудет в Центральном военном округе до середины января.

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации возводится на добровольные пожертвования в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот». Он будет открыт для посетителей в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне - 9 Мая 2020 года.