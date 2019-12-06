Учебный корабль «Перекоп» зашел в Севастополь

Учебный корабль «Перекоп» Балтийского флота с курсантами высших военно-морских учебных заведений зашел в Севастополь. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Черноморского флота.

«В период стоянки в Севастополе курсанты Военно-морского политехнического института (ВМПИ) (г. Санкт-Петербург), находящиеся на борту корабля, примут участие в мероприятиях, посвященных 100-летию «Русского исхода» из Крыма 1920 года, после чего корабль осуществит переход в Бизерту, по маршруту исхода эскадры Черноморского флота (ЧФ)», - говорится в сообщении.

© Минобороны России

В городе моряки и курсанты возложат цветы к мемориальной доске «В память о соотечественниках, вынужденных покинуть родину в ноябре 1920 года», а потом к Вечному огню у Мемориальной стены в честь защитников Севастополя 1941-1942 годов, посетят фотовыставки «Судьба Русской эскадры: корабли и люди» и «Последние гардемарины».

© Минобороны России

В мероприятиях также примут участие курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, нахимовцы филиала Нахимовского ВМУ в Севастополе. В Бизерту «Перекоп» отправится из Севастополя 9 декабря.

На борту «Перекопа» военные моряки проходят практику по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем, в том числе в сложной навигационной обстановке и несут вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров.

Учебный корабль Балтийского флота 23 августа вышел из Кронштадта в учебный поход, во время которого побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути, преодолев в общей сложности более 20 тысяч морских миль.

«Перекоп» - учебный корабль проекта 887, находится в составе Балтийского флота. Длина корпуса составляет 138 метра, полное водоизмещение корабля достигает 7200 тонн. Он был принят в состав ВМФ СССР в 1977 году.