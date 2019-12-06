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Псковские десантники провели тактические учения с боевой стрельбой

Роман Закурдаев
11:15 06.12.2019
Знаменитый 104-й десантно-штурмовой полк совершенствуется в боевой подготовке и берет курс на масштабное перевооружение.
Псковские десантники провели тактические учения с боевой стрельбой
© Фото: ТРК "Звезда"

Тактические занятия с боевой стрельбой - основа полевой выучки. В этой науке нет предела совершенству. Поэтому в 104-ом десантно-штурмовом полку с первого же дня нового учебного года ведется работа на полигоне.

Несостоявшийся подмосковный менеджер Павел Троянов остался верен своей школьной мечте и отправился служить в знаменитую 6-ю роту псковского десанта. Год срочной и вот уже 7 лет по контракту. 

«Появились надежные друзья, которым можно верить. Служить в этом подразделении - это, прежде всего, ответственность. Все ребята понимают, что бойцы нынешней 6-ой роты должны быть последователями того подразделения, которое приняло героический бой в Чечне в 2000 году», - рассказывает заместитель командира десантно-штурмового взвода Павел Троянов.

Военнослужащие по контракту - основа 6-ой роты сегодня. Чтобы оказаться в рядах этого подразделения, необходимо пройти сложный конкурсный отбор и быть готовым к интенсивным, ежедневным тренировкам и занятиям. 

Все, как с чистого листа и в плане боевой подготовки на очередной учебный год новые курсы занятий. Прежние заслуги не в счет, нужно вновь зарабатывать высокие оценки по всем дисциплинам.

В новом учебном году необходимо отстоять звание лучшего полка ВДВ. 104-й десантно-штурмовой совершенствуется в боевой подготовке и берет курс на масштабное перевооружение.

«Получили новые БМД. Также у нас полностью идет перевооружения стрелкового оружия. В плане перевооружения значится полная замена автомата Калашникова на АК-12», - заявил командир 104 гвардейского десантно-штурмового полка Александр Шипов.

Полк еще и успешно защитил почетное наименование «Ударный». Следующий год для старшего сержанта Павла Троянова станет знаковым годом, как и для всей 76-й псковской дивизии ВДВ. Исполняется ровно 20 лет подвигу воинов-десантников 6-й роты.

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