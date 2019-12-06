Отвлечь внимание противника: на какие хитрости идут участники «Взвода» для прохождения миссии
Как молодые офицеры справились с новой миссией - покажет телеканал «Звезда». Премьера 8 декабря в 09:40.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Ввести противника в заблуждение, отвлечь внимание и выиграть для разведгруппы несколько важнейших секунд. Это один из эпизодов нового этапа эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава.
Молодым лейтенантам предстоит выполнить сложную миссию в Рязанской области - высадиться в тылу условного противника, ликвидировать упреждающим ударом засаду и захватить «вражеский» аэродром.
Справятся ли они с заданием - покажет «Звезда» в новом выпуске спецпроекта «Взвод».
Не пропустите премьеру - 8 декабря в 09:40 на нашем телеканале.