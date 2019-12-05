Ликвидировать засаду и захватить аэродром: детали новой миссии участников «Взвода»

Участники уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава выполняют новую миссию. Перед ними стоит сложнейшая задача - высадиться в тылу условного противника, ликвидировать упреждающим ударом засаду и захватить аэродром, на который приземлились военно-транспортные самолеты с основными силами.

Перед выполнением миссии претенденты отработали каждый элемент на полигоне Раевский в Краснодарском крае, после чего отправились в Рязанскую область.

Справятся ли они с заданием - покажет «Звезда» в новом выпуске спецпроекта «Взвод».

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